CorSport: “Vanoli sceglie Piccoli. Come sta Gudmundsson e il minutaggio di Solomon”

Davanti torna Roberto Piccoli: il centravanti viola, in campo nei minuti finali col Genoa, ha smaltito il fastidio all'adduttore che lo ha limitato

Moise Kean non ce la fa, alza di nuovo bandiera bianca e salta l'incrocio contro il suo passato: quella contro il Verona a inizio aprile rischia di essere la sua ultima gara in maglia viola. Sul pullman per Torino per il resto rosa al completo, con Albert Gudmundsson che ha recuperato da qualche problema fisico avuto in settimana ma che dovrebbe partire dalla panchina, come contro il Genoa.

In questo senso, dovrebbero essere poche le novità di formazione rispetto alla partita che, una settimana fa, ha dato la salvezza matematica alla Fiorentina: difesa confermata in blocco, così come un De Gea osservato speciale viste le voci di mercato sponda Juventus. A centrocampo, oltre a Nicolò Fagioli, tre per due posti, con Rolando Mandragora e Cher Ndour favoriti su Marco Brescianini.

Davanti torna Roberto Piccoli: il centravanti viola, in campo nei minuti finali col Genoa, ha smaltito il fastidio all'adduttore che lo ha limitato nell'ultimo mese e sarà il punto di riferimento dell'attacco di Paolo Vanoli, a suo supporto Fabiano Parisi nel suo ormai nuovo ruolo da esterno alto a destra e Manor Solomon dall'altra parte. Più o meno l'undici tipo che ha condotto Vanoli alla rimonta salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.