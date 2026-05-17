Gazzetta: “Kean ci ha provato. Il favorito tra Gudmundsson e Solomon”

Moise Kean ci ha provato ma alla fine non è stato neppure convocato e in attacco si rivedrà dal primo minuto Roberto Piccoli

Redazione VN 17 maggio 2026 (modifica il 17 maggio 2026 | 08:54)

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'attacco. Moise Kean ci ha provato ma alla fine non è stato neppure convocato e in attacco si rivedrà dal primo minuto Roberto Piccoli, una manciata di minuti contro il Genoa dopo due turni di stop per infortunio.

Chissà se riuscirà a guarire la Viola dal mal di gol e a evitare la quarta partita di fila senza segnare dopo il pesante 4-0 dell'Olimpico contro la Roma e il doppio 0-0 con Sassuolo e Genoa. A sinistra il favorito è Albert Gudmundsson, che in settimana si è allenato a parte ma è stato regolarmente convocato, l'alternativa è Manor Solomon.

Sarà una partita speciale per Nicolò Fagioli, che in bianconero è cresciuto e ha esordito in mezzo ai grandi, ma ancora di più per il diesse Fabio Paratici, che alla Juventus ha vissuto gli anni d'oro della sua carriera, vincendo 9 scudetti di fila. Un motivo in più per tirare fuori l'orgoglio e provare a chiudere in crescendo una stagione incolore.