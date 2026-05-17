Nazione: “Fagioli e i club interessati. Nel mentre Paratici fa il prezzo”

Il rendimento di Fagioli (3 gol e 3 assist in 44 presenze) ha convinto l'ambiente e attirato l'interesse di grandi club come il Milan

Redazione VN 17 maggio 2026 (modifica il 17 maggio 2026 | 08:42)

Nicolò Fagioli rappresenta il presente e il futuro della Fiorentina, che lo ha acquistato dalla Juventus per meno di venti milioni di euro. Sebbene il suo ritorno a Torino da ex susciti grande interesse giornalistico, per il centrocampista il passato bianconero è ormai alle spalle. Nel corso di una stagione molto complicata per il club viola, l'intuizione dell'allenatore Vanoli si è rivelata vincente: lo staff tecnico è riuscito a rigenerare il giocatore, dandogli la centralità e la fiducia di cui aveva bisogno e inserendolo con successo nel cuore della squadra, dove invece Pioli aveva fallito.

Il rendimento di Fagioli (3 gol e 3 assist in 44 presenze) ha convinto l'ambiente e attirato l'interesse di grandi club come il Milan — con Allegri che lo vede come erede di Modrić —, il Tottenham e l'Atletico Madrid. Tuttavia, la Fiorentina e il direttore sportivo Paratici non hanno intenzione di cederlo, se non di fronte a offerte irrinunciabili intorno ai 40 milioni di euro. L'obiettivo della società viola è blindare il centrocampista, che ha da poco cambiato agente, per fare di lui il perno attorno a cui costruire la squadra della prossima stagione, chiamata a riscattarsi e a riportare Firenze in Europa.

Sullo sfondo delle vicende di mercato si è conclusa definitivamente la parentesi legata a Stefano Pioli, esonerato il 4 novembre scorso. Dopo mesi di complessi negoziati diplomatici guidati dal direttore generale Alessandro Ferrari, supportato da Paratici, la Fiorentina è riuscita a trovare un accordo per la rescissione consensuale del pesante contratto del tecnico emiliano. Grazie a un compromesso economico tra le parti, che hanno comunque mantenuto ottimi rapporti umani, l'allenatore è ora libero di trovare una nuova panchina, alleggerendo così il bilancio del club viola. Lo scrive la Nazione.