CorSport avverte: “Firenze non perdonerebbe un’altra figuraccia come con la Roma”

I tifosi della Fiorentina mettono l'orgoglio, l'identità e l'attaccamento alla maglia davanti a tutto, accettando anche la sconfitta purché la squadra lotti con dignità

Redazione VN 17 maggio 2026 (modifica il 17 maggio 2026 | 08:28)

Juventus-Fiorentina non sarà mai una partita qualunque, a prescindere dall'enorme divario in classifica, dai trenta punti di distacco e dai diversi obiettivi stagionali. Per la squadra di Vanoli, reduce da un'annata tormentata in cui ha persino rischiato la retrocessione, questa sfida rappresenta una vera e propria finale. Dopo la pesante e ingiustificabile sconfitta contro la Roma all'Olimpico, De Gea e compagni non possono permettersi un'altra figuraccia, poiché la tifoseria viola non accetterebbe un ulteriore passo falso contro i rivali storici.

Davanti alla prospettiva di affrontare la Juventus, ogni discorso legato alla classifica o alle motivazioni generali passa in secondo piano per l'ambiente fiorentino. Non si tratta di retorica, ma di un manifesto di identità: l'obiettivo principale non è semplicemente ostacolare la corsa Champions dei bianconeri, bensì ritrovare quel senso di appartenenza che si è smarrito nel corso della stagione. Di fronte alla "Vecchia Signora", l'unica cosa che conta davvero è tenere testa all'avversario e dimostrarsi all'altezza della storia di Firenze.

In una partita dal valore così profondo, il giudizio finale della piazza si baserà sulla prestazione e sull'atteggiamento, più che sul risultato stesso. I tifosi della Fiorentina mettono l'orgoglio, l'identità e l'attaccamento alla maglia davanti a tutto, accettando anche la sconfitta purché la squadra lotti con dignità. La simbiosi tra la città e la Fiorentina va oltre le vittorie e i periodi di sofferenza; per questo motivo, i giocatori hanno il dovere di dimostrare sul campo quel rispetto per le proprie radici che è mancato nel recente 4-0 subìto a Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.