Gazzetta: “Fiorentina, sai come si fa. E’ l’ora di fare male a una big”

Non solo i bianconeri: la Fiorentina ha pareggiato con Milan e Inter e ha battuto Como, Lazio e Bologna

Redazione VN 17 maggio 2026 (modifica il 17 maggio 2026 | 08:25)

Non solo i bianconeri: la Fiorentina ha pareggiato con Milan e Inter e ha battuto Como, Lazio e Bologna. In totale 14 punti conquistati su 38 contro le prime 9 della classe.

Solo Roma e Napoli sono uscite indenni dal doppio confronto, oltre all'Atalanta che però sarà ospite del Franchi all'ultima giornata. Significa che quando si alza il livello dello scontro la Viola sa trovare motivazioni aggiuntive.

La squadra ormai si è abituata a giocare senza Kean, che negli ultimi due mesi e mezzo ha disputato appena tre partite su dieci in campionato (senza mai segnare) ed è ancora alle prese con il problema alla tibia che si porta dietro dagli anni juventini. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.