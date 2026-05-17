Juventus, probabile formazione: l’ex Vlahovic guida l’attacco bianconero

Alle 12 l'Allianz Stadium ospiterà la partita fra Juventus e Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport, i bianconeri dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e Koopmeiners davanti al reparto arretrato, Conceicao, McKennie e Yildiz alle spalle di Vlahovic.