CorSport si schiera a favore della conferma di Vanoli e titola: “Tutta la vita!”

Vanoli ha però precisato che la sua eventuale permanenza non dovrebbe dipendere solo dalla vittoria contro la Juve

Redazione VN 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 06:27)

Dopo la vittoria contro la Juventus, l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha lanciato un messaggio chiaro sul proprio futuroe sulle ambizioni del club. Ai microfoni di Sky ha dichiarato che, in caso di conferma sulla panchina viola, vorrebbe costruire una Fiorentina “di grande livello”. Vanoli ha però precisato che la sua eventuale permanenza non dovrebbe dipendere solo dalla vittoria contro la Juve, ma dall’intero lavoro svolto durante la stagione. "Vanoli tutta la vita", così titola il Corriere dello Sport.

Vanoli — Il tecnico ha ricordato che l’obiettivo iniziale affidatogli dalla società era la salvezza, traguardo che considera raggiunto con successo. Per questo ritiene di aver rispettato pienamente il mandato ricevuto e sostiene di meritare una valutazione complessiva del suo operato. Vanoli ha inoltre sottolineato di avere la stima della dirigenza e di aver già discusso le proprie idee sul futuro con il dirigente Fabio Paratici, ribadendo la necessità di riportare la Fiorentina ai vertici attraverso una crescita solida e graduale.

Futuro — Infine, Vanoli ha dedicato la vittoria ai tifosi viola e ai suoi giovani giocatori, lodandone il coraggio e la voglia di crescere. Ha spiegato che la squadra deve prima costruire basi solide per poter ambire a risultati più importanti, definendo il successo contro la Juventus un passo significativo in questa direzione. L’unica nota negativa della serata è stato l’infortunio di Fabiano Parisi, che il tecnico spera non sia grave. Concludendo, Vanoli ha ribadito di non avere rimpianti e che il futuro dipenderà dagli obiettivi che la società intenderà perseguire.