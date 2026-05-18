CorFio: “Mandragora e Nodur fondamentali. Paratici deve riflettere”

In questo contesto, oltre a Ndour e Mandragora, sono stati determinanti anche altri centrocampisti come Nicolò Fagioli, contribuendo alla risalita della squadra

Redazione VN 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 10:04)

Dove non sono arrivati gli attaccanti, ci hanno pensato i centrocampisti a trascinare la Fiorentina, con i gol decisivi di Cher Ndour e Rolando Mandragora che hanno permesso di battere la Juventus. Una vittoria che non cancella le difficoltà della stagione, ma rende il finale meno amaro e diverso dalle previsioni più pessimistiche, regalando comunque un’istantanea positiva ai tifosi viola.

La squadra si riscatta dopo la pesante sconfitta di Roma e si inserisce nella corsa al quarto posto, sorprendendo i bianconeri con una prestazione concreta e ben approcciata. Ndour e Mandragora hanno firmato i gol del successo con due conclusioni di diversa natura ma entrambe decisive, entrando così nella storia recente delle sfide contro i bianconeri. I loro numeri confermano l’importanza crescente dei centrocampisti anche in stagione, soprattutto nelle competizioni europee.

Proprio il contributo del centrocampo è stato decisivo negli ultimi mesi, quando gli attaccanti hanno faticato a trovare continuità realizzativa. In questo contesto, oltre a Ndour e Mandragora, sono stati determinanti anche altri centrocampisti come Nicolò Fagioli, contribuendo alla risalita della squadra. Ora, in vista del futuro e del mercato, il club dovrà valutare attentamente il ruolo di questi giocatori, considerando sia il rendimento sia i gol pesanti che hanno aiutato la Fiorentina a uscire dalle difficoltà della stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.