Dopo tanti bocconi amari, alla fine è arrivata anche una gioia frutto di una partita giocata con dignità e orgoglio. La vittoria contro la Juventus rovina i piani a Spalletti nella corsa verso la Champions ed evita la scrittura di un record negativo: con 41 punti la Fiorentina non chiuderà con il peggior rendimento in Serie A nell’era dei tre punti.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Evitato un record negativo. Adesso il bis con l’Atalanta”
La Repubblica
Repubblica: “Evitato un record negativo. Adesso il bis con l’Atalanta”
La vittoria contro la Juventus rovina i piani a Spalletti nella corsa verso la Champions ed evita la scrittura di un record negativo
Una vittoria arrivata con leggerezza mentale, difendendosi con ordine e tutti compatti e ripartendo spesso con qualità. Il tutto condito dagli squilli dei singoli: Ndour al gol ancora contro una big, Solomon abile nel ribaltare l'azione, Pongracic e Ranieri si sono rivelati una coppia solida.
Adesso la prestazione deve essere confermata anche contro l'Atalanta e anche stavolta, senza obiettivo, in campo conta mettere l'orgoglio. Lo scrive La Repubblica.
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