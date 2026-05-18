Repubblica: “Evitato un record negativo. Adesso il bis con l’Atalanta”

Dopo tanti bocconi amari, alla fine è arrivata anche una gioia frutto di una partita giocata con dignità e orgoglio . La vittoria contro la Juventus rovina i piani a Spalletti nella corsa verso la Champions ed evita la scrittura di un record negativo: con 41 punti la Fiorentina non chiuderà con il peggior rendimento in Serie A nell’era dei tre punti.

Una vittoria arrivata con leggerezza mentale, difendendosi con ordine e tutti compatti e ripartendo spesso con qualità. Il tutto condito dagli squilli dei singoli: Ndour al gol ancora contro una big, Solomon abile nel ribaltare l'azione, Pongracic e Ranieri si sono rivelati una coppia solida.