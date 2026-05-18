Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro di Paolo Vanoli, con la vittoria contro la Juventus che ha riacceso le possibilità di vederlo sulla panchina viola anche la prossima stagione.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Vanoli? La vittoria a Torino non sposta nulla. E occhio a Glasner”
Vanoli—
«La salvezza è sempre stata l’obiettivo — ha risposto Vanoli nel post gara in tv — e se mi chiedete se merito la conferma rispondo sì, da presuntuoso. Se resto, voglio una Fiorentina di alto livello». Concetti ribaditi e rafforzati in sala stampa. «Sarei deluso se una mia conferma dipendesse solo da questa partita perché vorrebbe dire cancellare tutto il resto che di buono ho fatto. Due settimane fa la società mi ha chiamato e ho espresso le mie idee ma non abbiamo parlato d’altro. Paratici è un dirigente di alto livello e sa bene se dare a me o no in mano il futuro»
Futuro—
Di certo, ci sono due aspetti. Il primo: la vittoria sulla Juventus, per quanto bella, non sposta niente. Né in un senso, né nell’altro. Il secondo: nessuna decisione verrà comunicata prima della fine del campionato. Una partita aperta insomma, anche se al momento l’ipotesi di un cambio resta la più probabile. Con un occhio a Iraola (ma la concorrenza del Crystal Palace è forte), un altro a Glasner (in uscita proprio dal Palace) ma senza dimenticare Grosso e De Rossi e senza escludere sorprese. Intanto, ieri, Paratici ha messo un punto su se stesso. Scontato, forse, ma decisamente importante.
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