CorFio: “Vanoli? La vittoria a Torino non sposta nulla. E occhio a Glasner”

Vanoli

«La salvezza è sempre stata l’obiettivo — ha risposto Vanoli nel post gara in tv — e se mi chiedete se merito la conferma rispondo sì, da presuntuoso. Se resto, voglio una Fiorentina di alto livello». Concetti ribaditi e rafforzati in sala stampa. «Sarei deluso se una mia conferma dipendesse solo da questa partita perché vorrebbe dire cancellare tutto il resto che di buono ho fatto. Due settimane fa la società mi ha chiamato e ho espresso le mie idee ma non abbiamo parlato d’altro. Paratici è un dirigente di alto livello e sa bene se dare a me o no in mano il futuro»