Nazione riflette: “Vale la pena cambiare o serve dare un’altra chance a Vanoli?”

Da una parte valuta nuovi profili compatibili con le ambizioni e le possibilità economiche del club, dall’altra continua a confrontarsi con Vanoli

Redazione VN 19 maggio - 06:32

La Fiorentina sta riflettendo sul futuro della propria panchina: confermare Paolo Vanoli oppure chiudere il rapporto e cercare un nuovo tecnico. Il dibattito nasce dal buon lavoro svolto dall’allenatore, che ha risollevato una squadra in crisi, ricompattando lo spogliatoio e portando risultati importanti fino alla recente vittoria contro la Juventus. Vanoli, forte dei progressi ottenuti, guarda al futuro senza escludere la possibilità di meritarsi un rinnovo.

Paratici — Nel frattempo, Fabio Paratici sta già lavorando alla scelta dell’allenatore per la prossima stagione. Da una parte valuta nuovi profili compatibili con le ambizioni e le possibilità economiche del club, dall’altra continua a confrontarsi con Vanoli. La società si trova quindi davanti a una decisione delicata: puntare su un nuovo progetto tecnico oppure dare continuità a chi ha già dimostrato di poter rilanciare la squadra e valorizzare diversi giocatori della rosa.

Vanoli — I motivi a favore della conferma di Vanoli sono soprattutto il buon rapporto con Paratici, l’energia trasmessa alla squadra e la crescita di giocatori come Marin Pongračić, Fabiano Parisi, Cher Ndour, Rolando Mandragora e David de Gea. Tuttavia esiste anche un rischio importante: se la prossima stagione iniziasse male, il rapporto tra tifosi, città e allenatore potrebbe deteriorarsi rapidamente, trasformando la scelta della continuità in un problema già dopo pochi mesi. Lo scrive la Nazione.