Paratici guarda alla difesa: piace un colosso della retroguardia di De Rossi

In casa Fiorentina è tempo di programmare la stagione . Il tema allenatore è quello più caldo, con Fabio Paratici che deve decidere se continuare con Paolo Vanoli o optare per un altro nome. Nel mentre, c'è da riorganizzare una squadra, con molti giocatori che probabilmente lasceranno Firenze e altri che arriveranno. Secondo Nicolò Schira, uno di questi potrebbe essere Alessandro Marcandalli.

Difensore del Genoa, classe 2002, ha fatto molto bene sotto la guida di Daniele De Rossi che lo considera un giocatore importantissimo per il presente ma soprattutto per il futuro del grifone. Nato a Bergamo, da padre italiano e madre nigeriana, può essere una pedina in più per la Fiorentina azzurra.

Intrecci

Non a caso, su di lui ci sarebbe anche il Como di Fabregas che è alla ricerca di giocatori giovani ma sopratutto italiani. Infatti, lo spagnolo avrebbe messo nel mirino anche Pietro Comuzzo.Detto ciò, il valore di Marcandalli si aggira intorno ai 10mln di euro e potrebbe essere un obiettivo concreta della Fiorentina che verrà.