Fabregas vuole un altro giocatore viola, Gazzetta: “Paratici chiede 20 milioni”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato del Como. Fabregas è alla ricerca di giocatori italiani spinto dalla necessità di mettere azzurri in rosa visto le regole UEFA . Non a caso negli ultimi giorni era tornato in auge l'interesse per Fabiano Parisi, scemato dopo il brutto infortunio che lo terrà lontano fuori dai campi almeno fino a novembre. (QUANDO TORNA PARISI)

Comuzzo

Un altro ruolo su cui il Como farà movimenti è quello di difensore centrale. I profili italiani adatti, soprattutto dal punto di vista del budget, sono Marcandalli del Genoa e Comuzzo della Fiorentina. Il primo, classe 2003, ha un valore di mercato che si aggira sui 12 milioni. Per il viola, di due anni più giovane, ne servirebbero almeno 20.