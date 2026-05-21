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Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Brescianini e Fabbian sì, ma a una condizione. Serve un colpo nel mezzo”

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A loro si aggiungono Brescianini e Fabbian che sono arrivati nel mercato di gennaio e sono stati riscattati con obbligo, a salvezza raggiunta
Redazione VN

In mezzo alla rivoluzione, il cuore viola non cambia perché il centrocampo ad ora è confermato in blocco. La Fiorentina ripartirà dalle certezze: Fagioli, Mandragora e Ndour, i titolari di questa stagione, saranno la prima base del reparto in vista della prossima. A loro si aggiungono Brescianini e Fabbian che sono arrivati nel mercato di gennaio e sono stati riscattati con obbligo, a salvezza raggiunta.

Fabbian e Brescianini

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In questi mesi non hanno convinto e non sono riusciti a diventare dei punti fermi, ma ad ora non sono sulla lista dei partenti, anche per non smantellare tutto il mercato invernale, dopo aver già azzerato a gennaio quello dell'estate precedente. Brescianini e Fabbian che sono stati appena riscattati con obbligo per una cifra rispettivamente di 11 e 14 milioni, oltre ai circa 2 complessivi di prestito oneroso versati a gennaio.

Futuro

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Sono destinati a rimanere (tranne offerte davvero valide) ma a loro è richiesto, nella prossima stagione, uno scatto in avanti e delle risposte che finora sono arrivate con il contagocce. Per completare Il reparto basterebbe poi un innesto di alto livello in grado di alzare la qualità e rilanciare le ambizioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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