FOTO – Parisi: “Non è stata semplice, ma l’intervento è andato bene”

Il giocatore della Fiorentina Fabiano Parisi ha pubblicato un post su Instagram a seguito dell'operazione sostenuta a Villa Stuart. Ecco di seguito la foto pubblicata dal giocatore e le sue parole: "Non è stato un momento semplice, ma mi ha ricordato quanto siamo più forti di quello che crediamo. L’intervento è andato bene, ora inizia il percorso di recupero. Un giorno alla volta, con pazienza e forza. Mi sento di dire grazie! Grazie a chi mi è stato vicino, a chi mi ha supportato con un messaggio, una chiamata o anche solo un pensiero. A volte le difficoltà ci fermano per insegnarci a ripartire ancora più forti FP65".