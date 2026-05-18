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Sentite Jankto: “Non mi aspettavo che i viola si salvassero. Chapeau!”

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Jakub Jankto, ex calciatore ceco, ha risposto su TikTok alle domande di alcuni followers. Tra queste anche un parere sulla Fiorentina.
Redazione VN

Jakub Jankto, ex calciatore ceco, ha risposto su TikTok alle domande di alcuni followers. Tra queste anche un parere sulla Fiorentina. Ecco la sua risposta.

"Non mi aspettavo che si salvasse: chapeau davanti alla Fiorentina. Uscire da quella situazione e fare quelle prestazioni non è facile. Sì, era una vergogna essere arrivati a quel punto, ma hanno voltato pagina. Chapeau".

Jakub Jankto
TURIN, ITALY - AUGUST 21: Jakub Jankto of Cagliari Calcio in action against Raoul Bellanova of Torino FC during the Serie A TIM match between Torino FC and Cagliari Calcio at Stadio Olimpico di Torino on August 21, 2023 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
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