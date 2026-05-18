Jakub Jankto, ex calciatore ceco, ha risposto su TikTok alle domande di alcuni followers. Tra queste anche un parere sulla Fiorentina. Ecco la sua risposta.
VIOLA NEWS social Sentite Jankto: “Non mi aspettavo che i viola si salvassero. Chapeau!”
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Sentite Jankto: “Non mi aspettavo che i viola si salvassero. Chapeau!”
Jakub Jankto, ex calciatore ceco, ha risposto su TikTok alle domande di alcuni followers. Tra queste anche un parere sulla Fiorentina.
"Non mi aspettavo che si salvasse: chapeau davanti alla Fiorentina. Uscire da quella situazione e fare quelle prestazioni non è facile. Sì, era una vergogna essere arrivati a quel punto, ma hanno voltato pagina. Chapeau".
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