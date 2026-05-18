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Borghi: “Ieri una Fiorentina orgogliosa. Finalmente una gioia per i tifosi”

Stefano Borghi
La Fiorentina si è regalata una grande vittoria a Torino, nonostante una stagione difficilissima
Redazione VN

Stefano Borghi, sul proprio canale Youtube, ha commentato il successo esterno della Fiorentina:

"La Fiorentina ha mostrato orgoglio e personalità proprio quando sembrava non esserci più margine. Resta però una stagione ampiamente sotto le aspettative per i viola, segnata da tante difficoltà e da un rendimento deludente sotto ogni punto di vista. Sulla partita, almeno nel finale è arrivata una soddisfazione importante per i tifosi, che difficilmente dimenticheranno questo successo anche per il valore simbolico legato alla rivalità con la Juventus. I bianconeri hanno incassato il gol di Ndour con la difesa posizionata male e con responsabilità evidenti anche da parte di Di Gregorio. Al primo vero affondo della Fiorentina è arrivata la rete. Splendido invece il gol firmato da Mandragora, realizzato con grande qualità."

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