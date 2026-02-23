Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato a Dazn prima del derby contro la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Hiljemark alleggerisce: “Quanti punti vale oggi? Tre, ci sono altre dodici gare”
altre news
Hiljemark alleggerisce: “Quanti punti vale oggi? Tre, ci sono altre dodici gare”
Le parole del tecnico avversario
La partita vale tre punti, come tutte le altre. So che conta tanto per i tifosi e per la città, ma dopo ci saranno altre 12 gare. Iniziamo con una squadra e finiamo con un'altra, il piano partita è chiaro. Sto solo pensando a cosa fare per vincere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA