Hiljemark alleggerisce: “Quanti punti vale oggi? Tre, ci sono altre dodici gare”

Oscar Hiljemark
Le parole del tecnico avversario
Redazione VN

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato a Dazn prima del derby contro la Fiorentina:

La partita vale tre punti, come tutte le altre. So che conta tanto per i tifosi e per la città, ma dopo ci saranno altre 12 gare. Iniziamo con una squadra e finiamo con un'altra, il piano partita è chiaro. Sto solo pensando a cosa fare per vincere.

