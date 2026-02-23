Lunedì prossimo Udinese-Fiorentina. Runjaic rischia di perdere un big

Rischia di saltare il match contro la Fiorentina Oumar Solet. Il difensore dell'Udinese è uscito dopo pochi minuti della gara contro il Bologna per un problema muscolare all'adduttore. Dopo un primo tentativo di tornare in campo, il centrale francese è stato costretto ad alzare bandiera bianca e dunque è in forte dubbio la sua presenza lunedì prossimo contro i viola.