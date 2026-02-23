Viola News
Lunedì prossimo Udinese-Fiorentina. Runjaic rischia di perdere un big

Solet Udinese
Un problema muscolare rischia di fermare Oumar Solet dell'Udinese in vista del prossimo match contro la Fiorentina
Rischia di saltare il match contro la Fiorentina Oumar Solet. Il difensore dell'Udinese è uscito dopo pochi minuti della gara contro il Bologna per un problema muscolare all'adduttore. Dopo un primo tentativo di tornare in campo, il centrale francese è stato costretto ad alzare bandiera bianca e dunque è in forte dubbio la sua presenza lunedì prossimo contro i viola.

