Rischia di saltare il match contro la Fiorentina Oumar Solet. Il difensore dell'Udinese è uscito dopo pochi minuti della gara contro il Bologna per un problema muscolare all'adduttore. Dopo un primo tentativo di tornare in campo, il centrale francese è stato costretto ad alzare bandiera bianca e dunque è in forte dubbio la sua presenza lunedì prossimo contro i viola.
Lunedì prossimo Udinese-Fiorentina. Runjaic rischia di perdere un big
Lunedì prossimo Udinese-Fiorentina. Runjaic rischia di perdere un big
Un problema muscolare rischia di fermare Oumar Solet dell'Udinese in vista del prossimo match contro la Fiorentina
