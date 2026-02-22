Cuesta vola basso: “Parma salvo? Non eravamo scarsi prima, ora non siamo fenomeni”

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato a Sky dopo la sfida vinta contro il Milan: "Contenti per il risultato ma ancora manca tantissimo. Rimango molto equilibrato: il calcio cambia in fretta. 14 giorni fa non eravamo così scarsi quando abbiamo perso con Juventus e Atalanta, e oggi non siamo fenomeni: siamo gli stessi e lavoro allo stesso modo. Quello che dipende da noi è la qualità del lavoro: dobbiamo farlo molto e meglio".