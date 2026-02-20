Ex Lecce, Falco: “Corvino mi ha messo in cattiva luce e con le spalle al muro”

L'ex calciatore del Lecce, Filippo Falco, attacca il dirigente ex viola Corvino durante il podcast ShortSports:
La critica dell'ex giocatore del Lecce Filippo Falco a Pantaleo Corvino
Una scelta che mi è toccato fare per forza? Andare alla Stella Rossa di Belgrado; perché avevo trovato un accordo per rinnovare con il Lecce per tre anni ma con l’arrivo del direttore Corvino ha cambiato le carte in tavola (cambiando alcune clausole nel contratto), mettendomi anche in cattiva luce con la piazza e mettendomi con le spalle al muro obbligandomi a scegliere di lasciare Lecce e trasferirmi a Belgrado.
