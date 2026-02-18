Il tecnico romagnolo Davide Ballardini dopo oltre un anno e mezzo di assenza torna in panchina: è notizia odierna l'ufficialità del suo approdo all'Avellino. "L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Davide Ballardini. Nato a Ravenna il 6 gennaio 1964, ha iniziato la carriera di allenatore nei settori giovanili di Cesena, Ravenna, Milan e Parma. Nel corso della sua lunga esperienza da tecnico ha guidato le prime squadre di Sambenedettese, Cagliari, Pescara, Palermo, Lazio, Genoa, Bologna, Cremonese e Sassuolo. In totale per lui 336 panchine professionistiche. L’accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2026", il comunicato del club irpino.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Ballardini torna in pista e riparte dalla Serie B: è il nuovo tecnico dell’Avellino
altre news
Ballardini torna in pista e riparte dalla Serie B: è il nuovo tecnico dell’Avellino
L'allenatore esperto in salvezze era fermo da oltre un anno e mezzo
Dopo due esoneri ed un'esperienza terminata con una retrocessione (quella del Sassuolo nel 2024), dunque, Ballardini si siederà nuovamente su una panchina, stavolta ripartendo dalla cadetteria dopo varie esperienze nella massima serie. L'ex allenatore di Genoa e Palermo, tra le altre, era stato accostato anche alla Fiorentina nei mesi scorsi, specie nel periodo di crisi assoluta sul finire della gestione targata Stefano Pioli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA