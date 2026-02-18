Ballardini torna in pista e riparte dalla Serie B: è il nuovo tecnico dell’Avellino

Il tecnico romagnolo Davide Ballardini dopo oltre un anno e mezzo di assenza torna in panchina: è notizia odierna l'ufficialità del suo approdo all'Avellino. "L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Davide Ballardini. Nato a Ravenna il 6 gennaio 1964, ha iniziato la carriera di allenatore nei settori giovanili di Cesena, Ravenna, Milan e Parma. Nel corso della sua lunga esperienza da tecnico ha guidato le prime squadre di Sambenedettese, Cagliari, Pescara, Palermo, Lazio, Genoa, Bologna, Cremonese e Sassuolo. In totale per lui 336 panchine professionistiche. L’accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2026", il comunicato del club irpino.