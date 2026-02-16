L’Aia difende La Penna: “Gli siamo vicini, superato ogni limite civile e sportivo”

"Quanto accaduto a Federico La Penna ha superato ogni limite di civiltà e di sportività. Un arbitro che deve avere paura per la propria famiglia, per la moglie e le sue figlie, a causa di una decisione presa in campo è qualcosa che deve indignare tutti, senza distinzioni". Così all'Ansa Francesco Massini , vicepresidente vicario dell'Associazione arbitri, commenta le minacce di morte all'arbitro di Inter-Juve, che ha presentato denuncia. "Quando si oltrepassa quel confine, non siamo più dentro lo sport: siamo dentro qualcosa di molto più grave - aggiunge Massini - e valuteremo ogni possibile azione a sua tutela, così come di ogni nostro arbitro oggetto di azioni riprovevoli e penalmente rilevanti".

La Penna, infatti, nelle ultime ore è finito nel mirino degli hater dopo il match Inter-Juve. Centinaia di messaggi postati su diverse pagine social in cui il direttore di gara viene appellato come "vergognoso" e "corrotto" per come ha arbitrato il big match di sabato sera. Nel fiume di post sono spuntate anche minacce pesanti e di morte. Parole che in alcuni casi hanno riguardato anche moglie e figli, allarmando lo stesso fischietto romano che di professione, tra l'altro, fa l'avvocato. Per tutelare se stesso e la sua famiglia, La Penna ha presentato una denuncia alla polizia postale di Roma che ha avviato accertamenti per stabilire responsabilità e risalire a chi ha digitato quelle frasi sulla tastiera.