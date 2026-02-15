Dopo De Zerbi è caos a Marsiglia. I tifosi assaltano la tribuna presidenziale

Roberto De Zerbi ed il Marsiglia, due anime calde che si sono ritrovate a lavorare assieme. Tra alti e bassi, alla fine il tecnico italia ha lasciato la Francia. I tifosi sono quasi sempre stati dalla sua parte, e dopo la notizia dell'addio hanno contestato fortemente la società. Il ds Medhi Benatia si è dimesso, ed il clima è rovente.
Roberto De Zerbi ha lasciato il Marsiglia, e la società è nel caos. I tifosi contestano in modo furioso
I tifosi, secondo il quotidiano Le Provence, avrebbero tentato di fare irruzione nella zona presidenziale del Velodrome. Dopo il pari contro lo Strasburgo la rabbia dei supporters è quindi deflagrata. Le autorità locali hanno dovuto gestire il caos, chiudendo l'accesso alla zona vip. A Marsiglia la pace sembra lontana.
