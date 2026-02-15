Maresca e Guardiola, l’allievo succede al maestro? L’ipotesi in casa City

Viola News
Redazione VN

La carriera di Enzo Maresca ha subito un brusco stop con il suo addio al Chelsea. A Londra il tecnico italiano, che da calciatore ha vestito anche la maglia della Fiorentina, ha fatto bene. 2 trofei pesanti come il Mondiale per Club e la Conference League. Maresca probabilmente tornerà in panchina, ma non in Italia. Secondo Fabrizio Romano, il suo futuro potrebbe essere al Manchester City.

Pep Guardiola è ormai un'istituzione nalla parte blu di Manchester, avendo rivoluzionato l'identità del club in 10 anni. Al termine di questa stagione potrebbe lasciare, anche se il suo contratto scade nel 2027. Il favorito in caso di addio sarebbe proprio Maresca, che in passato era stato assistente proprio di Guardiola.

