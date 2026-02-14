Viviano fa causa al Fondo Fine Carriera: dove finiscono i soldi dei giocatori?

L'ex portiere Viviano ha fatto causa al Fondo di Fine Carriere

L'ex portiere viola Emiliano Viviano ha fatto causa al "Fondo di Fine Carriere" per la possibilità di visionare i bilanci dell'associazione che gli è stata negata. Si tratta infatti di un'associazione senza scopo di lucro con sede a Roma, nata nel 1975 con l'obiettivo di garantire a tutti i calciatori professionisti un'indennità di fine rapporto. "Sono andato avanti in questi due anni e qualche collega mi chiede perché lo fai? Gli rispondo, ma perché non lo fai anche te? Io non ho nessuno spirito di rivalsa, ma vorrei solamente sapere dove vanno a finire i i miei soldi, oltre a quelli di tutti" le parole dell'ex portiere.

Considerando esclusivamente la Serie A e la Serie B, si parla di circa 60 mila calciatori che hanno obbligatoriamente versato ogni mese il 7,5% del proprio stipendio lordo: l’1,25% a carico del giocatore e la parte restante a carico dei club (fino a un tetto massimo di 8 mila euro lordi). L’ammontare confluito nelle casse del fondo sarebbe di circa 250 milioni di euro. Una somma che spetta a tutti, compreso il calciatore straniero che rimane in Italia per soli sei mesi prima di rientrare all’estero.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la decisione del tribunale di Roma è attesa per il mese di luglio. Viviano non è il solo, ci sono anche altri 200 atleti che vogliono vederci chiaro in merito alla questione. Molti non erano a conoscenza dell'informazioni per riscuotere i soldi versati in carriere, altri hanno ricevuto meno di quanto gli spettasse. L'ex difensore tedesco Thomas Berthold ha denunciato la mancanza di risposte alle sue domande, mentre Beppe Dossena chiede aiuto a Chiellini, Buffon, Bonucci e Tommasi per risolvere la questione.

Nel frattempo il presidente Leonardo Grosso si è difeso affermando: "Abbiamo sempre operato nella massima trasparenza. Il bilancio è sottoposto a revisione legale, nessuno ha mai agito nei nostri confronti per la mancata corresponsione dei soldi. I bilanci non mostrati? Tentativi strumentali, ci difendiamo".