De Zerbi, un club inglese si fa da parte: arriva un tecnico che piaceva ai viola

Con le dimissioni di Roberto De Zerbi da allenatore del Marsiglia, per le vie di Firenze è iniziata a prendere questa suggestione per la prossima stagione: l'ex Sassuolo sulla panchina della Fiorentina. Non uno scenario semplice, visto la concorrenza per il tecnico, ma la presenza in dirigenza di Fabio Paratici agevolerebbe il tutto.

Intanto, nei giorni scorsi, si è parlato di Tottenham e Manchester United come due club interessati all'ex Benevento. Nella giornata di oggi però, uno di questi club ha abbandonato la corsa.