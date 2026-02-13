Con le dimissioni di Roberto De Zerbi da allenatore del Marsiglia, per le vie di Firenze è iniziata a prendere questa suggestione per la prossima stagione: l'ex Sassuolo sulla panchina della Fiorentina. Non uno scenario semplice, visto la concorrenza per il tecnico, ma la presenza in dirigenza di Fabio Paratici agevolerebbe il tutto.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news De Zerbi, un club inglese si fa da parte: arriva un tecnico che piaceva ai viola
altre news
De Zerbi, un club inglese si fa da parte: arriva un tecnico che piaceva ai viola
Fiorentina, un club si defila per la corsa a De Zerbi
Intanto, nei giorni scorsi, si è parlato di Tottenham e Manchester United come due club interessati all'ex Benevento. Nella giornata di oggi però, uno di questi club ha abbandonato la corsa.
Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Tottenham avrebbe deciso di affidare la panchina a Igor Tudor, altro nome accostato alla Fiorentina in passato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA