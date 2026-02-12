Giglio Amico compie 30 anni: festa e riconoscimenti oggi a Palazzo Vecchio

Viola News
Quest'oggi si terrà la cerimonia per i trent'anni dell'Associazione Giglio Amico preso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio
L'Associazione Giglio Amico quest'oggi festeggerà trent'anni all'interno  del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. L’attività di Giglio Amico consiste nell’organizzare eventi per raccogliere fondi da distribuire, previa segnalazione delle assistenti sociali del Comune, a persone o famiglie in precarie condizioni economiche accompagnate spesso da gravi patologie. Ad oggi sono stati elargiti oltre un milione e 200mila euro.

Le cerimonia inizierà alle 17:30 con gli interventi di vari personaggi politici e sportivi, e seguirà la proiezione del filmato dell'attività di Giglio Amico e un riconoscimento ai Sostenitori storici tra cui anche Violanews.com.

