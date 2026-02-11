Mondiali 2026, Dazn avanti: battaglia aperta con la Rai

Battaglia aperta tra Dazn e la Rai per trasmettere i Mondiali di Calcio 2026: il piano in programma e l'importanza dell'Italia qualificata

Questa estate torneranno i Mondiali di calcio, che si terranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, potrebbe essere trasmessi da Dazn, con la piattaforma streaming pronta a chiudere l'accordo per i diritti televisivi della competizione, che già detiene in Spagna e Giappone.