Mondiali 2026, Dazn avanti: battaglia aperta con la Rai

Questa estate torneranno i Mondiali di calcio, che si terranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, potrebbe essere trasmessi da Dazn, con la piattaforma streaming pronta a chiudere l'accordo per i diritti televisivi della competizione, che già detiene in Spagna e Giappone.
Battaglia aperta tra Dazn e la Rai per trasmettere i Mondiali di Calcio 2026: il piano in programma e l'importanza dell'Italia qualificata
Da capire, però, quale sarà il modello di trasmissione adottato. Sul fronte italiano resta attiva anche la Rai, che potrebbe intervenire soprattutto in caso di qualificazione dell'Italia. In tal caso, la tv di Stato dovrebbe necessariamente acquistare almeno in diritti delle partite della squadra del ct Gattuso. La FIFA assegnerà i diritti prima della fase degli spareggi, elemento cruciale per le valutazioni economiche. La presenza o meno dell'Italia inciderà molto sulla redditività dell'investimento.
