Giorni difficili in casa Tottenham. Dopo l’addio di Paratici, arrivato alla Fiorentina, cade un altro pezzo importante: l’allenatore. Thomas Frank lascia gli Spurs in una stagione difficile, segnata da appena due successi negli ultimi diciassette incontri e da una serie di delusioni in campionato e nelle coppe nazionali. La decisione dell'esonero è arrivata in queste ore.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Dopo Paratici saluta anche il tecnico. Tottenham, esonerato Frank
altre news
Dopo Paratici saluta anche il tecnico. Tottenham, esonerato Frank
Il tecnico paga una stagione difficilissima
La sconfitta casalinga contro il Newcastle, che ha relegato gli Spurs al 16° posto, ha accelerato la decisione, con i tifosi ormai insofferenti che non hanno risparmiato fischi e cori ostili contro il tecnico danese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA