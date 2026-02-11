Dopo Paratici saluta anche il tecnico. Tottenham, esonerato Frank

Giorni difficili in casa Tottenham. Dopo l’addio di Paratici, arrivato alla Fiorentina, cade un altro pezzo importante: l’allenatore. Thomas Frank lascia gli Spurs in una stagione difficile, segnata da appena due successi negli ultimi diciassette incontri e da una serie di delusioni in campionato e nelle coppe nazionali. La decisione dell'esonero è arrivata in queste ore.

La sconfitta casalinga contro il Newcastle, che ha relegato gli Spurs al 16° posto, ha accelerato la decisione, con i tifosi ormai insofferenti che non hanno risparmiato fischi e cori ostili contro il tecnico danese.