Si conclude l’esperienza di Roberto De Zerbi sulla panchina dell’Olympique Marsiglia. Dopo un confronto avvenuto nelle ultime ore, il tecnico bresciano e il club francese hanno trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con effetto immediato.
Fiorentina, guarda in Francia: Roberto De Zerbi si è dimesso dal Marsiglia
Roberto De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia
La decisione arriva all’indomani della pesante sconfitta per 5-0 contro il PSG nel “Le Classique”, risultato che ha accelerato le riflessioni sul futuro. Secondo quanto riportato, sarebbe stato soprattutto De Zerbi a ritenere la separazione la soluzione migliore per il bene del club.
Non emergono tensioni tra l’allenatore, la società e lo spogliatoio: la scelta sarebbe maturata in un clima sereno, senza frizioni interne, ma come conseguenza del momento sportivamente delicato attraversato dalla squadra.
