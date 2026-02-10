Paratici “paparazzato” a Roma: chi è la compagna del nuovo direttore sportivo viola

Non solo protagonista delle pagine che trattano il calcio come argomento principale. Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici è pure al centro del gossip in questi giorni, visto che è legato sentimentalmente all'attrice italiana Pilar Fogliati . Il settimanale Chi, infatti, ha pubblicato anche sul proprio sito delle foto che ritraggono, appunto, il dirigente gigliato a Roma con la compagna.

La Fogliati, piemontese, sta vivendo un grande momento professionale, recitando in serie e film di successo, e presto calcherà anche il palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione del Festival che ci sarà a fine mese. Sarà, infatti, co-conduttrice al fianco di Carlo Conti, tifosissimo viola, in una serata della manifestazione musicale.