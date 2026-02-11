Il dramma di Ferdinand: “A volte sono costretto a stare in sedia a rotelle”

L'ex stella dello United e del calcio inglese Rio Ferdinand ha parlato in un'intervista concessa a Men's Healt Uk dove ha confessato di star vivendo momenti difficili dopo aver lasciato il calcio:
Il fisico presenta il conto dopo una carriera ad altissimi livelli
Stare a quei livelli significa andare oltre le proprie possibilità fisiche e mentali. Molte volte per scendere in campo avevo bisogno di iniezioni e pillole antidolorifiche. Una soluzione tampone che ora sta riflettendo sul mio corpo. Negli ultimi anni ho avuto alcuni momenti terribili dove sono costretto a stare su una sedia a rotelle o addirittura recarmi in ospedale per restarci alcuni giorni. Succede tutto all'improvviso ed è una delle sensazioni più brutte che possa vivere
