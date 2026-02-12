Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news Sorteggi Nations League: Italia nel Gruppo 1. Le avversarie degli azzurri

altre news

Sorteggi Nations League: Italia nel Gruppo 1. Le avversarie degli azzurri

Sorteggi Nations League: Italia nel Gruppo 1. Le avversarie degli azzurri - immagine 1
Il raggruppamento dell'Italia in Nations League
Redazione VN

A Bruxelles ha avuto luogo il sorteggio della fase a gironi della prossima Nations League. Nonostante l'Italia debba ancora disputare la semifinale dei playoff contro l'Irlanda del Nord, gli occhi sono puntati ai sorteggi.

A rappresentare i colori azzurri in Belgio ci sono il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il segretario generale Marco Brunelli, accompagnati da Leonardo Bonucci in veste di assistente del ct Gattuso. L'Italia è nel Gruppo 1 della Lega A assieme a Francia, Belgio e Turchia. Gli altri raggruppamenti:

  • Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

  • Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca

  • Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

    • Leggi anche
    Giglio Amico compie 30 anni: festa e riconoscimenti oggi a Palazzo Vecchio
    Mondiali 2026, Dazn avanti: battaglia aperta con la Rai

    © RIPRODUZIONE RISERVATA