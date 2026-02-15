Viola News
Una bella notizia per Batistuta. Diventa nonno ancora una volta

Gabriel Omar Batistuta diventa ancora una volta nonno. Stavolta si tratta di una femmina
Redazione VN

Una bellissima notizia per Gabriel Omar Batistuta. Il leggendario centravanti ex Fiorentina è diventato nonno ancora una volta, annunciandolo sui propri social. Il Re Leone ha postato una foto dove suo figlio tiene in braccio la piccola, appena nata. La bio del post recita: "La più attesa è arrivata, la bambina della famiglia. Benvenuta Catalina".

