Squadra e tifosi, attenzione al freddo polare in Polonia

Non sarà una trasferta semplice per la comitiva viola e anche per i circa 300 coraggiosi tifosi che seguiranno la Fiorentina nella gara contro lo Jagellonia. Come vedete nella foto qui sotto tratta dalla App meteo&radar le previsioni sono terribili per chi arriverà a Białystok da domani. La località polacca si trova più a nord di Varsavia spostata ad est vicino alla Bielorussia, ragione per cui ha un clima continentale molto rigido. Non verrà mai raggiunto lo 0° e le temperature massime oscilleranno tra -7° e -8° con le minime che toccheranno anche -16°. Come se non bastasse mercoledì e giovedì ci sarà anche un discreto rischio di neve e quindi di ghiaccio in campo e per le strade.