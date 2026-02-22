Sanremo da record o salvezza della Fiorentina? La risposta di Carlo Conti

Martedì ha inizio il Festival di Sanremo che sarà nuovamente presentato da Carlo Conti . Il conduttore, noto tifoso viola, ha avuto modo di parlare della Fiorentina durante un'intervista rilasciata al Tg1.

Dallo studio gli è stato chiesto se preferisse il successo del Festival di Sanremo o la salvezza della Fiorentina. Senza esitazioni Carlo Conti ha risposto: "La Fiorentina che si salva tutta la vita. Ma che domanda è? Questo è l'abc, prima di tutto la Fiorentina. Che si salvi e anche velocemente, senza farmi soffrire troppo", ribadendo l'amore per la squadra.