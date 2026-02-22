Sanremo da record o salvezza della Fiorentina? La risposta di Carlo Conti

Martedì ha inizio il Festival di Sanremo che sarà nuovamente presentato da Carlo Conti. Il conduttore, noto tifoso viola, ha avuto modo di parlare della Fiorentina durante un'intervista rilasciata al Tg1.
La scelta del tifoso viola Carlo Conti tra la Fiorentina e il festival di Sanremo
Dallo studio gli è stato chiesto se preferisse il successo del Festival di Sanremo o la salvezza della Fiorentina. Senza esitazioni Carlo Conti ha risposto: "La Fiorentina che si salva tutta la vita. Ma che domanda è? Questo è l'abc, prima di tutto la Fiorentina. Che si salvi e anche velocemente, senza farmi soffrire troppo", ribadendo l'amore per la squadra.
