Parma, Cuesta perde Suzuki: frattura di un dito e dello scafoide per il portiere

Dopo il pareggio di ieri in casa per 2-2 con il Milan, il Parma perde Suzuki, il suo portiere titolare. Stamattina il club ha comunicato sul proprio canale ufficiale l'infortunio alla mano subito dal giocatore giapponese nel match disputato contro i rossoneri, restano da capire i tempi di recupero. Il comunicato:
In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan, il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi.
