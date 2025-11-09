Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a De Rossi-Fiorentina un amore mai sbocciato: tutte le occasioni mancate

altre news

De Rossi-Fiorentina un amore mai sbocciato: tutte le occasioni mancate

De Rossi-Fiorentina un amore mai sbocciato: tutte le occasioni mancate - immagine 1
Tanti gli intrecci tra Daniele De Rossi e la Fiorentina che oggi si affronteranno da avversari
Redazione VN

Quanti intrecci tra De Rossi e la Fiorentina! L'ex calciatore della Roma è stato più volte accostato alla panchina viola senza però trovare mai l'accordo. Pradè del resto non ha mai nascosto l’ammirazione per lui e nel 2020 aveva fiutato l’affare provando a portarlo a Firenze per anticipare la concorrenza. Commisso però etichettò la notizia come “fake news” e confermò Beppe Iachini sulla panchina viola.

Un riavvicinamento c'è stato anche nel 2024, quando Vincenzo Italiano si giocava il suo futuro con la finale, poi persa, di Conference League. In caso di separazione, l'allora tecnico della Roma, era stato individuato come possibile sostituto da Pradé e Burdisso. Ma anche stavolta niente da fare: sulla panchina della Fiorentina si siede Raffaele Palladino.

Per quanto riguarda l'accostamento più recente basta tornare indietro di qualche giorno. Dopo l'esonero di Stefano Pioli tra i nomi che circolavano c'era anche quello di Daniele De Rossi. La scelta del nuovo tecnico era diventata una corsa a due tra lui e Paolo Vanoli. Uno per la Fiorentina, uno per il Genoa. Squadre che oggi si affronteranno in quello che può essere definito un vero e proprio scontro salvezza. Vedremo chi avrà la meglio.

 

Leggi anche
Il Como pareggia, Suwarso con fierezza: “Prima difendevano così contro Milan e Juve”
I convocati del Genoa: la prima selezione di De Rossi. Out un top

© RIPRODUZIONE RISERVATA