De Rossi-Fiorentina un amore mai sbocciato: tutte le occasioni mancate

Quanti intrecci tra De Rossi e la Fiorentina! L'ex calciatore della Roma è stato più volte accostato alla panchina viola senza però trovare mai l'accordo. Pradè del resto non ha mai nascosto l’ammirazione per lui e nel 2020 aveva fiutato l’affare provando a portarlo a Firenze per anticipare la concorrenza. Commisso però etichettò la notizia come “fake news” e confermò Beppe Iachini sulla panchina viola.