Quanti intrecci tra De Rossi e la Fiorentina! L'ex calciatore della Roma è stato più volte accostato alla panchina viola senza però trovare mai l'accordo. Pradè del resto non ha mai nascosto l’ammirazione per lui e nel 2020 aveva fiutato l’affare provando a portarlo a Firenze per anticipare la concorrenza. Commisso però etichettò la notizia come “fake news” e confermò Beppe Iachini sulla panchina viola.
altre news
De Rossi-Fiorentina un amore mai sbocciato: tutte le occasioni mancate
Un riavvicinamento c'è stato anche nel 2024, quando Vincenzo Italiano si giocava il suo futuro con la finale, poi persa, di Conference League. In caso di separazione, l'allora tecnico della Roma, era stato individuato come possibile sostituto da Pradé e Burdisso. Ma anche stavolta niente da fare: sulla panchina della Fiorentina si siede Raffaele Palladino.
Per quanto riguarda l'accostamento più recente basta tornare indietro di qualche giorno. Dopo l'esonero di Stefano Pioli tra i nomi che circolavano c'era anche quello di Daniele De Rossi. La scelta del nuovo tecnico era diventata una corsa a due tra lui e Paolo Vanoli. Uno per la Fiorentina, uno per il Genoa. Squadre che oggi si affronteranno in quello che può essere definito un vero e proprio scontro salvezza. Vedremo chi avrà la meglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA