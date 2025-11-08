I convocati del Genoa: la prima selezione di De Rossi. Out un top

Anche il Genoa (dopo la Fiorentina) ha diramato la lista dei convocati di Daniele De Rossi - che sarà però assente in panchina - in vista della sfida contro la Fiorentina. Sono 26 i giocatori rossoblù a disposizione per la partita che vedrà il Grifone affrontare i viola in un momento delicato per entrambe le squadre.
Un titolarissimo squalificato—
Tra i grandi assenti spicca Ruslan Malinovskyi. L’ex Atalanta, protagonista con il primo gol contro il Sassuolo nella scorsa giornata e decisivo nel successo finale del Genoa, dovrà saltare la partita di domani per squalifica dopo un’ammonizione pesante rimediata nell’ultimo turno.
I convocati di De Rossi—
Ecco la lista completa dei 26 rossoblù convocati:Carboni, Celik, Colombo, Cornet, Cuenca, Ekhator, Ekuban, Ellertson, Fini, Frendrup, Gronbaek, Leali, Marcandalli, Martin, Masini, Messias, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Stanciu, Thorsby, Vasquez, Venturino, Vitinha.
