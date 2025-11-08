Qui Genoa: “Emergenza in difesa, possibile convocazione per un 2007”

Difesa ridotta all’osso per il Genoa in vista della sfida contro la Fiorentina. Daniele De Rossi ha infatti soltanto tre centrali a disposizione: Vásquez, Marcandalli e Østigård, mentre Otoa continua a lavorare a parte e resta in dubbio.
Per sopperire all’emergenza, come riporta Il Secolo XIX, ieri si è allenato per la prima volta con la prima squadra Emir Celik, difensore classe 2007 proveniente dal settore giovanile rossoblù. Considerato uno dei profili più promettenti del vivaio, il giovane centrale potrebbe vivere la prima convocazione tra i professionisti proprio nella gara contro la Fiorentina.
