Sabato alle ore 18:00 di disputerà il derby della Mole tra Juventus e Torino. La Gazzetta dello Sport analizza il percorso dei due tecnici, Spalletti e Baroni, entrambi legati da un passato che porta a Firenze.
Derby della Mole. Gazzetta: “Spalletti e Baroni uniti dai rimpianti di Firenze”
Entrambi entrano nelle giovanili della Fiorentina nel 1973. Spalletti in viola si guadagna il soprannome di "Gullit dell'Interregionale”. Il sogno viola del ragazzo di Certaldo però durerà appena due anni: l'unica soddisfazione sarà fare il raccattapalle con Galdiolo, De Sisti, Merlo… I dirigenti decisero di non confermalo per motivi comportamentali. "Ho imparato di più nelle giovanili dell'Avane , dove si perdeva sempre, che in quelle della Fiorentina, dove si vinceva sempre” svelerà qualche anno fa.
Baroni invece, mentre si forma come difensore centrale dai piedi buoni, si diverte a fare il raccattapalle al Franchi. "Una volta Antognoni mi rimproverò perché avevo ritardato a dargli il pallone. Eravamo infreddoliti e non avevo capito gli ordini... Qualche anno dopo ci ridemmo su insieme" racconterà poi. Il diciottenne Baroni esordirà in Serie A il 2 maggio 1982 a San Siro, nel finale contro l’Inter. Poi però per lui solo panchine. E così, per Spalletti e Baroni, Firenze resta la città dei rimpianti.
