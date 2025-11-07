Derby della Mole. Gazzetta: “Spalletti e Baroni uniti dai rimpianti di Firenze”

Viola News
Il filo che unisce Spalletti e Baroni a Firenze
Sabato alle ore 18:00 di disputerà il derby della Mole tra Juventus e Torino. La Gazzetta dello Sport analizza il percorso dei due tecnici, Spalletti e Baroni, entrambi legati da un passato che porta a Firenze.

Entrambi entrano nelle giovanili della Fiorentina nel 1973. Spalletti in viola si guadagna il soprannome di "Gullit dell'Interregionale”. Il sogno viola del ragazzo di Certaldo però durerà appena due anni: l'unica soddisfazione sarà fare il raccattapalle con Galdiolo, De Sisti, Merlo… I dirigenti decisero di non confermalo per motivi comportamentali. "Ho imparato di più nelle giovanili dell'Avane , dove si perdeva sempre, che in quelle della Fiorentina, dove si vinceva sempre” svelerà qualche anno fa.

Baroni invece, mentre si forma come difensore centrale dai piedi buoni, si diverte a fare il raccattapalle al Franchi. "Una volta Antognoni mi rimproverò perché avevo ritardato a dargli il pallone. Eravamo infreddoliti e non avevo capito gli ordini... Qualche anno dopo ci ridemmo su insieme" racconterà poi. Il diciottenne Baroni esordirà in Serie A il 2 maggio 1982 a San Siro, nel finale contro l’Inter. Poi però per lui solo panchine. E così, per Spalletti e Baroni, Firenze resta la città dei rimpianti.

