Derby della Mole. Gazzetta: “Spalletti e Baroni uniti dai rimpianti di Firenze”

Baroni invece, mentre si forma come difensore centrale dai piedi buoni, si diverte a fare il raccattapalle al Franchi. "Una volta Antognoni mi rimproverò perché avevo ritardato a dargli il pallone. Eravamo infreddoliti e non avevo capito gli ordini... Qualche anno dopo ci ridemmo su insieme" racconterà poi. Il diciottenne Baroni esordirà in Serie A il 2 maggio 1982 a San Siro, nel finale contro l’Inter. Poi però per lui solo panchine. E così, per Spalletti e Baroni, Firenze resta la città dei rimpianti.