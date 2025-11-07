Il nuovo allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato così in vista della partita di domenica contro la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a De Rossi: “Fiorentina? Avrei preferito affrontare chiunque altro adesso”
altre news
De Rossi: “Fiorentina? Avrei preferito affrontare chiunque altro adesso”
Le parole dell'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, in vista della partita contro la Fiorentina a Marassi di domenica
Il destino mi ha portato qui. Negli ultimi mesi e settimane ho avuto contatti con altre squadre. Tante volte ho avuto accostamenti, ma non se ne è mai fatto niente. Sono onorato ed emozionato.
LEGGI ANCHE
In vista della Fiorentina—
Se avessi potuto scegliere una squadra da non affrontare era la Fiorentina. Ha giocatori che ti possono tirare fuori la giornata positiva anche nel momento non positivo. Ma anche noi siamo forti. Lo stadio sarà pieno e i ragazzi hanno un'eccezionale condizione fisica. Sarà un Genoa che ci farà ben sperare per il futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA