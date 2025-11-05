Viola News
Il Genoa ha scelto il nuovo allenatore. Sarà già in panchina contro la Fiorentina

Il Genoa ha scelto il nuovo allenatore. Sarà già in panchina contro la Fiorentina

Baroni-De Rossi
Genoa-Fiorentina poteva essere una sfida tra due tecnici ad interim e invece non lo sarà. I rossoblù avranno un nuovo allenatore in panchina contro i viola
Il Genoa e la Fiorentina si affronteranno domenica prossima a Marassi per la giornata numero 11 di Serie A. In comune i due freschi esoneri di Vieira e Pioli. Il Grifone ha però già iniziato il nuovo corso e l'ha fatto con una vittoria, ottenuta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che è valsa anche il sorpasso in classifica proprio sulla Fiorentina. Sulla panchina rossoblù, in quella occasione, si è seduto Mimmo Criscito (in coppia con Murgita, che ha il patentino), soluzione interna proprio come quella scelta al momento dalla Fiorentina con Galloppa.

Come svelato poco fa da Di Marzio, però, non ci sarà nessuna sfida tra tecnici ad interim, visto che il club rossoblù nelle prossime ore definirà tutti i dettagli con Daniele De Rossi che diventerà ufficialmente il nuovo tecnico del Genoa.

Secondo l'esperto i dettagli economici verranno definiti velocemente per permettere all'ex allenatore della Roma di essere in panchina domenica alle 15:00 nella delicatissima sfida contro la Fiorentina.

