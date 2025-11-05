Il Genoa ha scelto il nuovo allenatore. Sarà già in panchina contro la Fiorentina

Genoa-Fiorentina poteva essere una sfida tra due tecnici ad interim e invece non lo sarà. I rossoblù avranno un nuovo allenatore in panchina contro i viola

Il Genoa e la Fiorentina si affronteranno domenica prossima a Marassi per la giornata numero 11 di Serie A. In comune i due freschi esoneri di Vieira e Pioli. Il Grifone ha però già iniziato il nuovo corso e l'ha fatto con una vittoria, ottenuta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che è valsa anche il sorpasso in classifica proprio sulla Fiorentina. Sulla panchina rossoblù, in quella occasione, si è seduto Mimmo Criscito (in coppia con Murgita, che ha il patentino), soluzione interna proprio come quella scelta al momento dalla Fiorentina con Galloppa.