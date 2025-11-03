Viola News
Sarri: “La Fiorentina mi telefonò, ma fu una chiamata inopportuna”

Sarri: “La Fiorentina mi telefonò, ma fu una chiamata inopportuna” - immagine 1
Il retroscena rivelato dal direttore interessato
A margine della vittoria contro il Cagliari, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport ha detto:

Avevo già firmato per la Lazio quando mi arrivò la telefonata di un dirigente della Fiorentina, che sapeva che avevo già trovato l'accordo con un'altra squadra, mi è sembrata una chiamata inopportuna

