A margine della vittoria contro il Cagliari, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport ha detto:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Sarri: “La Fiorentina mi telefonò, ma fu una chiamata inopportuna”
altre news
Sarri: “La Fiorentina mi telefonò, ma fu una chiamata inopportuna”
Il retroscena rivelato dal direttore interessato
Avevo già firmato per la Lazio quando mi arrivò la telefonata di un dirigente della Fiorentina, che sapeva che avevo già trovato l'accordo con un'altra squadra, mi è sembrata una chiamata inopportuna
© RIPRODUZIONE RISERVATA