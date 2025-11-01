Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha diramato i convocati per la sfida di domani al Franchi, si rivede Sottil. Out Gaby Jean, a cui si aggiungono Marchwinski e Perez.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Fiorentina-Lecce, i convocati di Di Francesco: torna Sottil
altre news
Fiorentina-Lecce, i convocati di Di Francesco: torna Sottil
La lista dei convocati di Di Francesco per Fiorentina-Lecce
PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
21. Kouassi
3. Ndaba
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
10. Berisha
29. Coulibaly
14. Helgason
77. Kaba
93. Maleh
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
19. Banda
22. Camarda
7. Morente
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
9. Štulić
© RIPRODUZIONE RISERVATA