Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Fiorentina-Lecce, i convocati di Di Francesco: torna Sottil

altre news

Fiorentina-Lecce, i convocati di Di Francesco: torna Sottil

Fiorentina-Lecce, i convocati di Di Francesco: torna Sottil - immagine 1
La lista dei convocati di Di Francesco per Fiorentina-Lecce
Redazione VN

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha diramato i convocati per la sfida di domani al Franchi, si rivede Sottil. Out Gaby Jean, a cui si aggiungono Marchwinski e Perez.

PORTIERI

30. Falcone

  1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

25. Gallo

  4. Gaspar

21. Kouassi

  3. Ndaba

  5. Siebert

44. Tiago Gabriel

17. Veiga

CENTROCAMPISTI

10. Berisha

29. Coulibaly

14. Helgason

77. Kaba

93. Maleh

20. Ramadani

  6. Sala

ATTACCANTI

19. Banda

22. Camarda

  7. Morente

11. N’Dri

50. Pierotti

23. Sottil

  9. Štulić

Leggi anche
Genoa, ufficiale il nuovo direttore sportivo: ecco di chi si tratta
Lecce, Di Francesco: “Fiorentina ostica, ma non saremo vittime sacrificali”

© RIPRODUZIONE RISERVATA