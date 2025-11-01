Lecce, Di Francesco: “Fiorentina ostica, ma non saremo vittime sacrificali”

"Non saremo vittime sacrificali. Si gioca undici contro undici, loro hanno un allenatore esperto e una rosa importante"

1 novembre 2025

Alla vigilia di Fiorentina-Lecce il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco

"È una partita importante anche per noi, non solo per la Fiorentina. Non saremo vittime sacrificali. Si gioca undici contro undici, loro hanno un allenatore esperto e una rosa importante. Noi siamo reduci da una buona prestazione contro il Napoli, andremo carichi al massimo. Sicuramente ci sarà qualche variazione, metterò in campo la formazione che ritengo più opportuna, mettendo giocatori di spessore con l'abitudine a giocare determinate gare".

La partita - "In Serie A ci sono tante squadre che cercano di giocare, come la Fiorentina. Le seconde palle ci saranno sempre. Dobbiamo stare attenti sulle preventive, viste le caratteristiche dei giocatori dall'altra parte del campo, in particolare Kean".

Fiorentina in difficoltà? "La vedo più ostica, dall'altra parte c'è il desiderio di fare risultato a tutti i costi, ma è un desiderio che abbiamo anche noi. Dall'altra parte ci sono giocatori esperti come Dzeko e Kean, abituati a situazioni anche difficoltose in una situazione non facile".

Gli ex Sottil e Maleh - "Sottil è rientrato da poco con la squadra, è un po' difficile dire se partirà dall'inizio. Maleh può essere uno dei protagonisti della partita, dall'inizio o a gara in corso".