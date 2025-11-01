Ufficiale: Genoa e Vieira si separano: con la Fiorentina in sella c’è Vanoli?

Patrick Vieira prossimo a salutare, il Genoa ha deciso di cambiare: contro la Fiorentina a guidare i rossoblù potrebbe esserci Vanoli

Redazione VN 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 11:36)

Domenico Criscito è il nuovo allenatore del Genoa. Dopo una lunga riflessione stamane Patrick Vieira ha deciso di fare un passo indietro, rinunciando alla possibilità di essere in panchina anche lunedì sera a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. I primi rumours per un cambio sulla panchina del Genoa erano arrivati dopo la sconfitta con la Cremonese. Nella notte è arrivata l'accelerazione, con la decisione presa dall'ormai ex allenatore che non sentiva più la fiducia totale della società.

È arrivata anche l'ufficialità da parte del Genoa. Con i neroverdi in panchina ci sarà dunque Criscito. Storica bandiera del club, in questa stagione alla guida dell’Under 17 rossoblù, sarà chiamato a fare da traghettatore in attesa del nuovo allenatore della prima squadra.

La rosa dei sostituti — Il Grifone adesso, traghettatore a parte, si è già attivato per trovare un sostituto. In lista per sostituire il francese i nomi che circolano sono quelli di Daniele De Rossi, Paolo Vanoli e Luca Gotti. I primi due in particolare sono profili che segue anche la Fiorentina, in caso di separazione da Stefano Pioli.