SONDAGGIO VN – Quale allenatore da novembre, Pioli o uno nuovo?

La posizione della Fiorentina è sempre più delicata e al momento sarebbe retrocessa in Serie B. La società ha confermato Stefano Pioli alla guida del gruppo ma la sua posizione sarebbe sempre più in bilico tanto che emergono i primi contatti con eventuali sostituti. Voi cosa ne pensate, preferiste continuare con Pioli o cambiare il timoniere? Per una nostra dimenticanza avevano tralasciato il nome di Thiago Motta per cui il sondaggio ricomincia alle 15