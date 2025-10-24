Viola News
SONDAGGIO VN – Questione due punte, Dzeko o Pioli: da che parte state?

Attacco a due fisso o prima ritrovare un equilibrio generale? Da che parte state voi?
Redazione VN

Dopo la buona prova di ieri in Conference League, in casa Fiorentina è emerso un nuovo tema grazie alle parole nel post partita di Edin Dzeko. Secondo l'attaccante bosniaco quando la squadra gioca con due centravanti vicini può essere una cosa importante, sia per quei due calciatori, che per tutta la squadra. La risposta di Stefano Pioli non è tardata ad arrivare, il quale ha precisato che questa potrebbe essere una buona soluzione solo dal momento in cui la squadra ha trovato un suo equilibrio. E voi da che parte state?

